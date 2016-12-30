Вчера, 14:23

Продажи Lada в 2016 г. упали

В 2016 г. официальные дилеры Lada продали в России 266 296 автомобилей. Это на 1% (или на 2800 штук) меньше, чем в 2015 г., сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. По итогам года доля вазовских машин на российском рынке легковых автомобилей составила 20%, увеличившись по сравнению с 2015 г. на 2,2%.

Больше всего продано Lada Granta – 87 726 автомобилей. Vesta продано 55 174 экзепляров.

В декабре было продано 27 630 автомобилей, что на 17,8% больше, чем годом ранее. Доля Lada составила 20,4% (по собственной оценка компании), что на 3,2% больше, чем в декабре 2015 г.

По итогам 11 месяцев было продано 238 666 машин или на 2,8% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года, сообщала АЕБ. В ноябре рост продаж составил 18% по сравнению с данными ноября 2015 г. - 25 507 авто.

Как сообщали "Ведомости" в декабре со ссылкой на топ-менеджеров двух компаний – контрагентов автоконцерна, АвтоВАЗ мог бы произвести в 2016 г. примерно на 10 000 машин больше. Но из-за перебоев в поставках комплектующих приходилось менять режим работы линий конвейера вплоть до приостановки.

В 2015 г. АвтоВАЗ произвел 537 371 машину и машинокомплект. План на 2016 г. представитель автоконцерна не раскрывал. Президент АвтоВАЗа Николя Мор в конце августа говорил о планируемом производстве 416 000 машин всех брендов (Lada, Renault, Nissan, Datsun).

Теги: автоваз

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.