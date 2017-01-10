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Арбитраж признал незаконным второе повышение тарифов на воду и канализацию в Самаре

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Арбитражный суд Москвы признал незаконным второе увеличение тарифов на холодную воду и водоотведение (канализацию) в октябре 2016 г.

С 1 октября повысились тарифы на водоснабжение и водоотведение от «Самарских коммунальных систем» (СКС). Кубометр питьевой воды для граждан Самары подорожал до 26,17 рубля, водоотведение - до 13,40 рубля. Это было второе повышение за год. С 1 июля стоимость кубометра питьевой воды для граждан повысилась до 24,63 рубля (с 1 июля 2015 г. – 22,73 рубля), за водоотведение – до 11,33 рубля за кубометр (с 1 июля 2015 г. – 10,18 рубля).

Облправительство объясняло тогда, что повышает цены во второй раз, исполняя приказы Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В материалах арбитражного суда Москвы говорится, что тарифы для СКС областной Минэнерго установил в ноябре 2014 г., рассчитав их на 2015-2021 гг. Соглашение между Минэнерго и СКС подразумевало рост тарифов раз в год – с 1 июля. «ООО «СКС» на момент подписания Соглашения было ознакомлено с расчетом тарифов и не оспаривало их», - говорится в решении суда. Но в апреле 2015 г. СКС попросили Минэнерго скорректировать тарифы на следующий год. В ноябре 2015 г. министерство отказалось увеличить в 2016 г. тарифы СКС, оставив те, что были утверждены в 2014 г. (тарифы на водоснабжение должны были вырасти на 8,3 %, на водоотведение - на11 %).

ФАС, в которую обратились СКС после этого, предписал Минэнерго «произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов ООО «СКС».

ФАС посчитала, что при установлении тарифов 1 июля 2016 г. Минэнерго не учел в тарифе более 112 млн рублей (56,298 млн – за водоснабжение и 56,078 млн – за канализацию), которые компания направляет на реализацию инвестпрограммы, а не оставляет в своем распоряжении. Еще, по решению ФАС, Минэнерго в тарифе должно было учесть почти 300 млн валовой выручки СКС (по водоснабжению – 147, 958 млн руб., по водоотведению ‒ 80, 859 млн) и снизить расчетный полезный отпуск воды и объема отводимых сточных вод.

Суд выяснил, что ФАС не анализировала, насколько СКС исполнили инвестпрограмму «как по финансированию (не привлечено заемных средств в планируемых объемах), так и по целевому перечню утвержденных мероприятий». А по данным Минэнерго области, СКС исполнило свою ивестпрограмму в 2013-2014 гг. на 11,36%, к концу 2015 г. – на 36,86%, вложив в нее 1,084 млн рублей.

Также, исполнив решение ФАС, Минэнерго области повысил тариф на водоснабжение на 28,51 %, а на водоотведение - на 34,09 %. Значит, совокупный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Самарской области вырос бы до 5,4%.

Между тем, «…тариф должен быть установлен в таком размере, чтобы рассчитанная исходя из данного тарифа плата граждан за коммунальные услуги, не превышала предельные индексы», - указывает суд. В 2016 г. индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Самарской области утвержден в размере 4,8%.

После июльского повышения тарифов на все коммунальные услуги в Самаре индекс вырос на 4,24 %.

Теги: СКС, арбитражный суд Москвы, водоснабжение, водоотведение, Самара, минэнерго

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