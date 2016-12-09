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Корпорация "Кошелев" поднялась в рейтинге застройщиков

Корпорация "Кошелев" поднялась на 13 позиций в федеральном рейтинге Национального объединения  застройщиков  жилья(НОЗА). Теперь компания занимает 25 место.

"Продолжают наращивать объемы строительства некоторые региональные застройщики. Так, на один пункт продвинулась ГК «ВКБ-Новостройки» (5-е место), на 13 пунктов — корпорация «Кошелев» (25-е место). Оба застройщика занимают лидирующие позиции и наращивают объемы сразу в двух регионах. «ВКБ-Новостройки» — в Краснодарском крае и Ростовской области, корпорация КОШЕЛЕВ — в Самарской и Калужской областях", - отметил руководитель аппарата НОЗА Кирилл Холопик. 

 

Теги: кошелев

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