Сегодня, 14:10

Корпорация "Кошелев" поднялась в рейтинге застройщиков

Корпорация "Кошелев" поднялась на 13 позиций в федеральном рейтинге Национального объединения застройщиков жилья(НОЗА). Теперь компания занимает 25 место.



"Продолжают наращивать объемы строительства некоторые региональные застройщики. Так, на один пункт продвинулась ГК «ВКБ-Новостройки» (5-е место), на 13 пунктов — корпорация «Кошелев» (25-е место). Оба застройщика занимают лидирующие позиции и наращивают объемы сразу в двух регионах. «ВКБ-Новостройки» — в Краснодарском крае и Ростовской области, корпорация КОШЕЛЕВ — в Самарской и Калужской областях", - отметил руководитель аппарата НОЗА Кирилл Холопик.

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