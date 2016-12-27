В Тольятти заметно подорожал бензин
С 29 декабря по 12 января в Тольятти продолжили дорожать свежие огурцы, томаты и виноград, на остальные продовольственные товары цены почти не менялись.
Бензин марки А76/80 подорожал на 1 рубль, АИ-92 и АИ-95 - до 50 копеек за литр, дизельное топливо - до 1,1 рубля за литр.
Интервалы средних розничных цен в Тольятти на 12 января:
|
№ п/п
|
Наименование товара
|
Единица измерения
|
Субъекты розничной торговли всех форм собственности
(15 обследуемых объектов)
|
Min
|
Max
|
1
|
Мука пшеничная (сорт высший)
|
руб./кг
|
34,48
|
45,79
|
2
|
Крупа рисовая (сорт первый)
|
руб./кг
|
61,62
|
78,55
|
3
|
Крупа гречневая (сорт первый)
|
руб./кг
|
83,20
|
94,55
|
4
|
Макаронные изделия (сорт высший)
|
руб./кг
|
35,89
|
69,65
|
5
|
Масло подсолнечное рафинированное
|
руб./л
|
93,35
|
112,50
|
6
|
Сахар песок
|
руб./кг
|
49,74
|
51,84
|
7
|
Соль поваренная
|
руб./кг
|
10,81
|
11,06
|
8
|
Чай черный байховый
|
руб./кг
|
510,60
|
636,97
|
9
|
Вода питьевая столовая
|
руб./5 л
|
49,50
|
54,77
|
10
|
Изделия колбасные вареные
|
руб./кг
|
295,64
|
389,01
|
11
|
Колбасы варено-копченые
|
руб./кг
|
437,36
|
531,75
|
12
|
Колбасы сырокопченые
|
руб./кг
|
666,55
|
744,85
|
13
|
Говядина
|
руб./кг
|
330,33
|
425,33
|
14
|
Свинина
|
руб./кг
|
231,40
|
304,10
|
15
|
Мясо кур
|
руб./кг
|
123,11
|
125,07
|
16
|
Рыба мороженая
|
руб./кг
|
149,77
|
204,00
|
17
|
Рыба копченая
|
руб./кг
|
292,20
|
357,05
|
18
|
Рыба соленая
|
руб./кг
|
172,66
|
204,24
|
19
|
Рыбные консервы
|
руб./1 шт
|
56,98
|
62,68
|
20
|
Хлеб белый из пшеничной муки
|
руб./кг
|
51,46
|
55,76
|
21
|
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный
|
руб./кг
|
46,32
|
50,09
|
22
|
Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%)
|
руб./л
|
46,25
|
50,93
|
23
|
Творог (м.д.ж. 5-9%)
|
руб./кг
|
248,64
|
297,10
|
24
|
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%)
|
руб./кг
|
367,27
|
450,51
|
25
|
Кефир (м.д.ж. 3,2%)
|
руб./л
|
56,31
|
63,15
|
26
|
Сметана м.д.ж. (15%)
|
руб./л
|
134,05
|
163,18
|
27
|
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %)
|
руб./кг
|
369,17
|
386,82
|
28
|
Картофель свежий
|
руб./кг
|
17,51
|
18,70
|
29
|
Лук репчатый свежий
|
руб./кг
|
17,24
|
19,31
|
30
|
Капуста белокочанная свежая
|
руб./кг
|
14,03
|
16,64
|
31
|
Морковь столовая свежая
|
руб./кг
|
18,81
|
23,01
|
32
|
Огурцы свежие
|
руб./кг
|
224,83
|
224,83
|
33
|
Томаты свежие
|
руб./кг
|
152,13
|
152,13
|
34
|
Перец сладкий свежий
|
руб./кг
|
162,18
|
208,98
|
35
|
Яблоки свежие
|
руб./кг
|
66,66
|
96,75
|
36
|
Бананы свежие
|
руб./кг
|
59,04
|
61,91
|
37
|
Виноград свежий
|
руб./кг
|
136,11
|
175,90
|
38
|
Апельсины
|
руб./кг
|
83,30
|
102,24
|
39
|
Мандарины
|
руб./кг
|
87,16
|
104,05
|
40
|
Яйцо столовое 1 категории (С1)
|
руб./1 десяток
|
63,89
|
63,89
|
41
|
Бензин АИ -80
|
руб./1 литр
|
30,00
|
32,00
|
42
|
Бензин АИ-92
|
руб./1 литр
|
34,20
|
35,30
|
43
|
Бензин АИ-95
|
руб./1 литр
|
37,20
|
38,60
|
44
|
Дизельное топливо
|
руб./1 литр
|
34,00
|
38,18
Теги: цены
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11 января 2017, 09:48
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