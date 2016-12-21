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"Неужели, какой то рынок ценнее, чем парк, сквер или цветущий бульвар"

Фото=> Дмитрий Бурлаков

На сайте change.org появилась петиция горожан, адресованная министру экономического развития Самарской области Александру Кобенко, уполномоченному по защите прав предпринимателей в России Борису Титову и главе Самары Олегу Фурсову. В обращении составители просят власти обустроить на месте рынка 15-го микрорайона сквер или парк:

«На фоне процветающих и цветущих столиц нашей страны - Москвы и Санкт-Петербурга, Самара, с ее рынками расположенными на каждом перекрестке, выглядит крестьянским селом и городом не для людей и ее жителей, а для незаконных киосков, лотков и лавочек. Изобилие всевозможных незаконно установленных торговых точек, неорганизованная и не цивилизованная торговля - вот, что на долгие годы было визитной карточкой г. Самары, той самой Самары - колыбели нашей авиационно-космической промышленности, которой так сильно гордятся региональные власти. Видимо скоро предметом гордости для города станет рынок на пересечение ул.Ташкентской/пр.Карла Маркса, отстаивать существование которого и права 600 предпринимателей пригласили уполномоченного по правам предпринимателей. А кто же будет отстаивать права десятков тысяч жителей этого района? Неужели они не заслуживают комфортной среды для проживания в своем районе? Неужели какой то рынок ценнее, чем парк, сквер или цветущий бульвар, в котором люди могли бы отдохнуть, дети играть, а жители просто наслаждаться тем, что им больше не нужно куда-то ехать, чтобы насладиться уютом собственного уголка природы? Я за то, чтобы были места, где люди могут приобретать продукты по доступным ценам, но я и за цивилизованную торговлю, рынок на Ташкентской - это не цивилизованная торговля. Я за то, чтобы на его месте создали красочное, цветущее место для отдыха людей, усеянное цветами и зеленью, пусть это будет бульвар или озелененные аллеи с уютными лавочками, главное, чтобы не дрянной смердящий рынок».

Напомним, в прошлом году власти Самары решили снести торговые павильоны на пересечении ул. Ташкентской и пр. Карла Маркса и обустроить на их месте к мундиалю зеленую зону. Так как в проект реконструкции ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова) входит благоустройство территории в разделительной полосе шириной до 12 м на месте рынка 15-го микрорайона.

В июле Самару посетил бизнес-омбудсмент Борис Титов, чтобы вместе с арендаторами обсудить будущее рынка. Его обеспокоил тот факт, что более 600 предпринимателей рискуют остаться без работы, а десятки тысяч местных жителей – без доступных продуктов.

В октябре минтранс запустил голосование, что разместить на месте рынка 15-го микрорайона. На выбор предложили два варианта благоустройства:

1.Транспортно-пересадочный узел, включающий конечные остановки общественного транспорта (автобуса и трамвая).

2. Благоустроенный сквер, оформленный по примеру сквера на Московском шоссе (в районе ул.Маломосковской) и ул. Ново-Садовой (в районе Загородного парка).

Пока официальные результаты голосования не опубликованы.

Для справки:

Торговые площади занимают территорию в 16 тыс. кв. м. Ежедневно рынок посещают около 14 тыс. самарцев. Также здесь расположены места для пенсионеров, где они бесплатно продают продукцию домашних хозяйств.

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Теги: рынок, 15 микрорайон, парк, петиция

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