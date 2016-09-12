Сегодня, 12:31

Совет директоров ТоАЗа вознаградил себя

Совет директоров АО «Тольяттиазот» 10 января принял решение о выплате базовой части вознаграждения членам совета за работу в 4-м квартале прошлого года. Выплатить решили «в течение 10 рабочих дней с даты завершения 4 квартала 2016 года», говорится в опубликованном сегодня решении (квартал закончился 31 декабря 2016 г.).

В конце июня 2015 г. акционеры утвердили изменения в положение «О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров». Теперь базовая, ежеквартальная, часть вознаграждения каждому из членов совета составляет 250 тыс. долларов в рублевом эквиваленте по курсу Центробанка на день платежа (до этого каждый член совета получал ежеквартально по 150 тыс. рублей).

Деньги члены совета директоров получают за участие в заседаниях. Сумма ежеквартального вознаграждения может снизиться на 10%, если член совета пропустил от 15% до 25% заседаний. Урезать вознаграждение на 30% могут за пропуск от 25% до менее 50% заседаний. Если член совета пропустил более половины заседаний, его могут лишить ежеквартальной премии совсем.

В совете директоров ТоАза пять человек: Сергей Махлай, Александр Макаров, Николай Неплюев, Вячеслав Суслов и Петр Орджоникидзе.

Теги: тоаз, совет директоров, вознаграждение

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.