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Официальных купелей в Самаре не будет

В этом году официально открытых купелей не будет, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. Крещение православные христиане отмечают 19 января и традиционно купаются в прорубях.

Однако, по сообщению МЧС,  массовый выход на лед для граждан опасен - лед замерз неравномерно по толщине.

Инспекторы ГИМС в ночь с 18 на 19 января проведут профилактические рейды в местах возможной организации купелей. В Главном управлении МЧС России по Самарской области будет работать оперативный штаб по контролю за крещенскими купаниями.

Теги: мчс, купели, крещение

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