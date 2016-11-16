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Официальных купелей в Самаре не будет
В этом году официально открытых купелей не будет, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. Крещение православные христиане отмечают 19 января и традиционно купаются в прорубях.
Однако, по сообщению МЧС, массовый выход на лед для граждан опасен - лед замерз неравномерно по толщине.
Инспекторы ГИМС в ночь с 18 на 19 января проведут профилактические рейды в местах возможной организации купелей. В Главном управлении МЧС России по Самарской области будет работать оперативный штаб по контролю за крещенскими купаниями.
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