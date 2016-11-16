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Тот, кому не дадут компенсацию ЖКУ в январе, может позвонить

Граждане, не получившие компенсацию за коммунальные услуги в январе, за разъяснением могут обратиться лично или по телефону «горячей линии» в управления социальной защиты населения по месту жительства. Их можно найти по ссылке.

Напомним, в конце декабря прошлого года единовременные выплаты, которые в области получали 550 тыс. человек, заменили компенсациями. Выплаты должны начаться после 15 января.

Правительство области предупреждает, что "... при переходе на компенсацию у большинства льготополучателей размер выплаты изменится, поскольку расчет компенсации будет производиться индивидуально из фактических платежей с учетом:

- занимаемой площади;

- состава семьи;

- наличия приборов учета;

- установленных нормативов потребления коммунальных услуг;

- наличия задолженности и т.д.

Размер компенсации будет рассчитываться из фактических расходов граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг".

«Основными причинами невыплаты компенсации являются: задолженность гражданина по оплате жилищно-коммунальных услуг или отсутствие информации от поставщиков жилищно-коммунальных услуг», - сообщила администрация губернатора самарской области.

 Назначать компенсации будут автоматически – без заявлений от граждан. На основании сведений о начисленных и оплаченных платежах, полученных от поставщиков ЖКУ.

Компенсации будут выплачивать через отделения почтовой связи и банков.

 

 

Теги: едв жку, компенсации, выплаты

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