Вчера, 17:31
В Тольятти собирают экспонаты
В Тольятти собирают экспонаты
Тольяттинская школа №4 объявила сбор старых школьных предметов для городского музея Образования. принимаются: пеналы, портфели, циркули, почётные грамоты, школьная форма, фотографии, первые прописи.
Принести экспонаты можно по адресу: МБУ школа №4, ул М. Горького, д.88.
Телефоны: 25-12-87, 22-08-34.
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