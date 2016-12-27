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В Тольятти собирают экспонаты

Тольяттинская школа №4 объявила сбор старых школьных предметов для городского музея Образования. принимаются: пеналы, портфели, циркули, почётные грамоты, школьная форма, фотографии, первые прописи.

Принести экспонаты можно по адресу: МБУ школа №4, ул М. Горького, д.88.

Телефоны: 25-12-87, 22-08-34.

 

Теги: музей, сбор

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