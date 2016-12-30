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АвтоВАЗ расплатился с Росбанком и забрал заложенные автомобили на 1,33 млрд

ПАО "АвтоВАЗ" вывело из залога в Росбанке автомобили на 1,33 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).

Дата прекращения залога - 28 декабря 2016 г., причина прекращения залога - полное исполнение обязательств по кредитному договору от 31 августа 2015 г. Автомобили были заложены 16 мая 2016 г.

Но 30 декабря прошлого года АвтоВАЗ заложил 401 объект движимого имущества (оборудование, комплектующие и др.) на сумму более чем 1,485 млрд рублей во Внешэкономбанке.

В октябре сообщалось, что АвтоВАЗ заложил находящуюся на стоянке автомобилей готовую продукцию, а также оборудование в Глобэксбанке, сумму залога автопроизводитель не называл. В сентябре АвтоВАЗ заложил во Внешэкономбанке оборудование, машины, инструменты и комплектующие на сумму более 6,167 млрд рублей, в июле - оборудование на 2,655 млрд рублей в Юникредит банке. Ранее АвтоВАЗ уже закладывал в Росбанке автомобили на 1,33 млрд рублей и оборудование, инструменты, комплектующие на общую сумму 2,4 млрд рублей.

В ноябре автозавод заложил в Росбанке автомобили и оборудование на 3,725 млрд рублей.

В конце декабря АвтоВАЗ закончил размещение дополнительных акций компании. Всего было размещено 2 млрд 904 млн 524 тыс. 987 акций, это 88,52% выпуска. Бумаги номинальной стоимостью 5 рублей каждая размещались по цене в 9 рублей. От допэмиссии АвтоВАЗ получил более 26,140 млрд рублей.

Теги: автоваз, залог, росбанк, внешэкономбанк

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