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Областная библиотека покажет подаренные ей книги

13 января в малом выставочном зале Самарской областной библиотеки откроется выставка «Дары и дарители главной библиотеки региона».

Основатель библиотеки, второй самарский губернатор Константин Грот, передал в ее фонд около 8 тыс. книг.

Также в библиотеке хранится более 400 книг с автографами известных ученых и краеведов. Кроме того, в фонде представлена коллекция монет, значков, марок и открыток, посвященных книгам и библиотеке.

Более 100 экземпляров научных книг ежегодно библиотеке передает Российский гуманитарный научный фонд, уже получено около 4000 научных изданий. 

Более 50 книг в дар библиотеке передал Благотворительный фонд Владимира Потанина.

Выставка продлится до 24 февраля.

Вход свободный.

 

Теги: соунб, выставка

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