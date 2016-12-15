Областная библиотека покажет подаренные ей книги
13 января в малом выставочном зале Самарской областной библиотеки откроется выставка «Дары и дарители главной библиотеки региона».
Основатель библиотеки, второй самарский губернатор Константин Грот, передал в ее фонд около 8 тыс. книг.
Также в библиотеке хранится более 400 книг с автографами известных ученых и краеведов. Кроме того, в фонде представлена коллекция монет, значков, марок и открыток, посвященных книгам и библиотеке.
Более 100 экземпляров научных книг ежегодно библиотеке передает Российский гуманитарный научный фонд, уже получено около 4000 научных изданий.
Более 50 книг в дар библиотеке передал Благотворительный фонд Владимира Потанина.
Выставка продлится до 24 февраля.
Вход свободный.
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10 января 2017, 17:29
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