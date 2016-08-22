Узнать о ЕГЭ можно будет не вставая с дивана
Первый выпуск передачи «О ЕГЭ предметно» выйдет сегодня, 12 января, на телеканале ОТР. Всего планируется посвятить ЕГЭ 13 программ, которые будут выходить раз в неделю. Гостями программы станут специалисты Рособрнадзора, которые расскажут об организации ЕГЭ-2017, про изменения в заданиях и о том, как подготовиться к сдаче экзамена.
Передачи будут выходить в прямом эфире каждый четверг в 20:30 по местному времени. Записи выпусков также появятся на уoutube-канале Рособрнадзора.
Теги: егэ
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3 декабря 2016, 15:48
Где зарегистрироваться на ЕГЭ-2017 в Тольятти
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