12 января 2017, 10:02

Счетная палата подсчитала финансовые грехи Чапаевска

Администрация Чапаевска упустила 1,8 млн рублей выгоды от использования земельных участков. Это выяснила Счетная палата Самарской области после комплексной проверки деятельности муниципалитета за 2014-2016 гг.

В частности, выявлено, что физлицо (не называется) использовало муниципальное здание в качестве ресторана, а по договору там должна была быть станция технического обслуживания. При этом здание имело статус объекта незавершенного строительства.

Также выяснилось, что бюджет недополучает часть прибыли муниципальных унитарных предприятий (МУП). Администрация не контролировала финансовые показатели МУП и не озаботилась аудиторской проверкой.

Кроме того, льготники, которые получили жилье по программе улучшения жилищных условий, продавали полученные квадратные метры вскоре после приобретения. Некоторые перепродали помещения прежним собственникам. Администрация за этим не следила.

Также выявлены нарушения законодательства при совершении закупок, сообщает ведомство, не уточняя объем нарушений.

Теги: счетная палата, чапаевск

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