Роскосмос назвал причины декабрьской аварии
1 декабря на 382 секунде полета была потеряна связь с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-04». Его запустили с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя (РН) «Союз-У» (строит самарский РКЦ "Прогресс"). "... После 382 секунды полета прием телеметрической информации прекратился. Штатные средства контроля не зафиксировали функционирование корабля на расчетной орбите", - сообщал тогда Роскосмос.
Из-за аварии «произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя (РН) и транспортного грузового корабля (ТГК)». Фрагменты ракеты упали «в труднодоступном горно-лесистом районе в приблизительно 100 км западнее г. Кызыл (Республика Тыва) без причинения материального ущерба наземной инфраструктуре».
Как сообщает Роскосмос со ссылкой на выводы аварийной комиссии, «наиболее вероятная причина аварии – вскрытие бака «О» третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55 (несоответствие зазоров между шнеком и втулкой; между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора). Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полёте». (двигатель 11Д55 производит Воронежский механический завод – Самара. ру).
Теги: Прогресс МС-04, Союз-У, Роскосмос, двигатель 11Д55
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