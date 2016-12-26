Следственное управление разыскивает работников ООО «1245 УНР»
Для составления полного перечня кредиторов ООО «1245 УНР», следственное управление обращается к работникам компании, которые еще не заявили материальных требований по неполученной зарплате. И просит обратиться в следственный отдел по Кировскому району города Самары по адресу: город Самара, проспект Кирова, 229 или по телефонам: 933-12-99, 933-06-77, 933-08-17.
Уголовные дела в отношении генерального директора ООО «1245 УНР» (его имя не называется) следственный отдел по Кировскому району Самары возбудил в мае и июне 2016 г.
Руководителя компании подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнения в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и сборов в бюджет) и ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы работникам организации).
По версии следствия, в период с января 2015 г. по 30 июня 2015 г. подозреваемый не выплатил более 320 работникам предприятия более 18,478 млн.
На сайте компании сообщается: «ООО «1245 УНР» — высокоорганизованное строительное предприятие с чёткой структурой производства и хорошо налаженными связями с поставщиками, имеющее собственные производственные базы по выпуску железобетонных плит. Предприятие основано 9 августа 1956 г. как 59 завод МО РФ (в ходе реструктуризации изменялось название: 81 СК, 81 КЖИ, 105 УНР, 1245 УНР – филиал ОАО «Главное Управление Обустройства Войск») в 2012 году в результате смены формы собственности образовалось ООО «1245 УНР» — домостроительный комбинат».
По данным ЕГРЮЛ, генеральный директор ООО, созданного в 2012 г., – Александр Остремский. Владелец компании – ООО «Управляющая компания Индустрия строительства» (Москва, генеральный директор – Владимир Костенко). Основной вид деятельности – производство изделий из бетона, гипса и цемента.
По тому же адресу в 2015 г. зарегистрирована в Самаре компания с похожим названием - "1245 Управление инновационных решений» (ООО «1245 УНР»). Основной вид деятельности – производство изделий из бетона для использования в строительстве.
Гендиректор этого ООО – Леонид Кропачев. Уставный капитал, как и в первой компании, - 10 тыс. рублей. Он поделен между Владимиром Костенко (35% долей), Сергеем Костенко (30%) и Азаматом Хуснутдиновым (35%).
Теги: ООО «1245 УНР», уголовное дело, зарплаты, СК
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