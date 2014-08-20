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Больше всего в прошлом году самарцев волновали дороги

Служба исследований компании Superjob выяснила, что волновало жителей Самары в  2016 г. Прошлый год, по данным опроса компании,  запомнился самарцам ремонтом дорог и строительством Фрунзенского моста (46% ответов).

Выборы в Государственную Думу и Самарскую губернскую думу назвали событием года 13% респондентов.

Для 11% самарцев наиболее запоминающимися событиями стали празднование 430-летия города, праздник «ВолгаФест» и концерт группы The Prodigy.

Важным для Самары 11% посчитали  строительство стадиона «Самара-Арена».

Празднование Дня Победы запомнилось 6% опрошенных.

 

Теги: Superjob, события года

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