Вчера, 15:03

В Самаре произошло 19 ДТП из-за некачественной уборки дорог

За 10 дней этого года в Самаре зарегистрировано 21 ДТП с пострадавшими. По информации горГАИ, 19 аварий произошло из-за некачественной уборки дорог от снега. В результате Госавтоинспекция выдала более 100 предписаний должностным лицам, привлечено к ответственности 60 сотрудников соответствующих служб.

Также инспекторы выяснили, что как следует убирать городские дороги мешают припаркованные вдоль обочин машины.

Госавтоинспекция просит всех автовладельцев не оставлять автомобили в вечернее и ночное время суток на проезжей части.

Напомним, за новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции Самары выявили 3281 нарушение правил дорожного движения. 63 водителя задержаны в состоянии алкогольного опьянения, 262 водителя не пропустили пешеходов.

Теги: дтп, снег, гаи

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