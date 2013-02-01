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В Новокуйбышевске будут охотиться за снегоходами

Мэрия Новокуйбышевска предупреждает, что в городе пройдет пройдет профилактическая операция «Снегоход».  Инспекторы ГАИ будут ловить водителей внедорожных мотосредств, которые управляют  неисправными и незарегистрированными снегоходами без необходимых документов.

Акция пройдет с 16 января по 16 февраля.

Всем задержанным выпишут штрафы.  

 

Теги: снегоходы

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