Вчера, 17:13

В Новокуйбышевске будут охотиться за снегоходами

Мэрия Новокуйбышевска предупреждает, что в городе пройдет пройдет профилактическая операция «Снегоход». Инспекторы ГАИ будут ловить водителей внедорожных мотосредств, которые управляют неисправными и незарегистрированными снегоходами без необходимых документов.

Акция пройдет с 16 января по 16 февраля.

Всем задержанным выпишут штрафы.

Теги: снегоходы

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