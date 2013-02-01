Вчера, 17:13
В Новокуйбышевске будут охотиться за снегоходами
В Новокуйбышевске будут охотиться за снегоходами
Мэрия Новокуйбышевска предупреждает, что в городе пройдет пройдет профилактическая операция «Снегоход». Инспекторы ГАИ будут ловить водителей внедорожных мотосредств, которые управляют неисправными и незарегистрированными снегоходами без необходимых документов.
Акция пройдет с 16 января по 16 февраля.
Всем задержанным выпишут штрафы.
Теги: снегоходы
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