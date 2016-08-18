Вчера, 16:53

Самарцев бесплатно познакомят с бытом Алексея Толстого

Самарский литературный музей 12 января проведет бесплатную экскурсию в честь дня рождения Алексея Толстого. В музее восстановлена обстановка квартиры, в которой жил 17-летний Толстой в Самаре в 1900-1901 гг.

«Посетители погрузятся в атмосферу дореволюционной Самары, в которой прошло детство писателя, а затем повторят путь этого художника — сквозь Революцию, эмиграцию, «стройки социализма» и Великую Отечественную войну», - обещают организаторы.

Начало - в 19:00.

Адрес – Фрунзе, 155.

Для справки:

Автор романов "Хождение по мукам", "Пётр Первый", рассказа "Русский характер", фантастической повести "Аэлита"и сказки "Золотой ключик" родился 10 января 1883 г. в Николаевске Самарской губернии. В 1918—1923 гг. Алексей Толстой был в эмиграции в Париже. Во время Второй мировой войны был в эвакуации в Ташкенте.

Умер 23 февраля 1945 г. в Подмосковье от рака лёгких.

Теги: литмузей, экскурсия

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