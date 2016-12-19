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Изменится расписание электрички Сызрань – Инза

Самарская пригородная пассажирская компания по многочисленным обращениям пассажиров решила изменить  расписание поезда № 6171/6173 Сызрань-1 – Рачейка – Инза.

Изменения вступят в силу с 16 января. Отправляться из Сызрани поезд будет в 16.47, прибывать в Инзу – в 20.11.

С новым графиком можно ознакомиться по ссылке.

Время указано московское.

 

Теги: самппк, расписание, электричка

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