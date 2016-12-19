Вчера, 17:12
Изменится расписание электрички Сызрань – Инза
Изменится расписание электрички Сызрань – Инза
Самарская пригородная пассажирская компания по многочисленным обращениям пассажиров решила изменить расписание поезда № 6171/6173 Сызрань-1 – Рачейка – Инза.
Изменения вступят в силу с 16 января. Отправляться из Сызрани поезд будет в 16.47, прибывать в Инзу – в 20.11.
С новым графиком можно ознакомиться по ссылке.
Время указано московское.
Теги: самппк, расписание, электричка
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