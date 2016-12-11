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В третий раз не нашли подрядчика на ремонт дворов и проездов в Самаре

Третья попытка найти подрядчика, который будет ремонтировать дворовые территории в Самаре, оказалась неудачной. Как сообщается на сайте госзакупок, получить контракт стоимостью 58,047 млн рублей не захотел никто. Аукцион вновь признан несостоявшимся.

Не было заявок на участие в аукционе в октябре и ноябре 2016 г. А начать ремонты планировалось еще в середине ноября прошлого года. Закончить – 31 августа 2017 г. При объявлении третьего аукциона в декабре срок начала работ не уточнялся – «с момента подписания контракта». Срок завершения работ назывался прежним. 

Адреса, где планируется ремонтировать дворы и проезды, не называются.

В областном бюджете на 2017 г. запланировали 5 млрд рублей на ремонты автомобильных дорог и дворовых территорий в Самаре.

Теги: самара. ремонт дворов, аукцион

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