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В Самарской области произошло 14 несчастных случаев на производстве

В декабре  минтруда Самарской области получило 14 извещений о несчастных случаях со смертельным исходом на производстве. 9 из происшествий, по предварительной информации ведомства, не связаны с нарушениями условий труда.

При расследовании двух несчастных случаях на  ООО «Самарская СМК» и ПО «КуйбышевАзот», где погибло двое рабочих, сорвавшись с высоты, причиной была «неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в не обеспечении безопасных условий работы на высоте».

Минтруда просит очевидцев несчастных слуачев на производстве направлять информацию в Госинспекцию труда в Самарской области по телефону: (846) 263-52-17, а также  в министерство: (846) 263-43-55.

 

 

Теги: минтруда, производство, несчастный случай

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