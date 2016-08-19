В Самарской области произошло 14 несчастных случаев на производстве
В декабре минтруда Самарской области получило 14 извещений о несчастных случаях со смертельным исходом на производстве. 9 из происшествий, по предварительной информации ведомства, не связаны с нарушениями условий труда.
При расследовании двух несчастных случаях на ООО «Самарская СМК» и ПО «КуйбышевАзот», где погибло двое рабочих, сорвавшись с высоты, причиной была «неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в не обеспечении безопасных условий работы на высоте».
Минтруда просит очевидцев несчастных слуачев на производстве направлять информацию в Госинспекцию труда в Самарской области по телефону: (846) 263-52-17, а также в министерство: (846) 263-43-55.
Теги: минтруда, производство, несчастный случай
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