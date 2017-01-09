В Кинель-Черкассах ищут проектировщика
Администрация Кинель-Черкасского района 20 января собирается выбрать проектировщика, который за два месяца сделает проект первого этапа строительства коммунальной инфраструктуры для жилой застройки в районе водозабора №2 села Кинель-Черкассы. Из районного бюджета на это собираются выделить до 2 млн рублей.
Как говорится в документации к аукциону, проектировщик должен выделить из готового проекта те объекты, которые будут строить в первую очередь. Исходя из сметы в 100 млн рублей.
В первую очередь должны войти:
- строительство бытовой канализации, в районе новой застройки по ул. Северная и ул.Смоленская;
- строительство водопровода в том же районе;
- строительство автомобильных дорог IV категории, I категории сложности по улицам Северная, ул.Смоленская, ул. Космонавтов, ул. Чехова;
- строительство там же сети наружного освещения и трансформаторной подстанции;
- реконструкция канализационной насосной станции бытовых сточных вод №3 с увеличением ее производительности с 237 м3/сут до 750 м3/сут. (часовой расход до 180 м3/час);
- реконструкция канализационной насосной станции бытовых сточных вод №5 с увеличением ее производительности с 200 м3/сут до 524 м3/сут. (часовой расход до 130 м3/час);
- реконструкция существующего коллектора бытовой канализации, от КНС №5 до КНС№3.
- строительство водопровода, диаметром до 315 мм в жилом массиве новой застройки (216 домов) протяженностью ориентировочно 1000 п/м (производительность до 130 м3/час);
- строительство бытовой канализации, диаметром до 300 мм в районе новой застройки (216 домов) протяженностью 2800 п/м (производительность до 130 м3/час);
- реконструкция существующего коллектора бытовой канализации, диаметром 150 мм с увеличением диаметра до 400 мм (по расчету), протяженностью 2800 м/п (производительностью до 320 м3/час);
- реконструкция канализационной насосной станции бытовых сточных вод №2 с увеличением ее производительности с 573 м3/сут до 1300 м3/сут. (часовой расход до 312 м3/час);
- реконструкция канализационной насосной станции бытовых сточных вод №3 с увеличением ее производительности с 237 м3/сут до 750 м3/сут. (часовой расход до 180 м3/час);
- реконструкция канализационной насосной станции бытовых сточных вод №5 с увеличением ее производительности с 200 м3/сут до 524 м3/сут. (часовой расход до 130 м3/час);
- строительство одной электрической подстанции 400 кВА;
- реконструкция одной существующей электрической подстанции 160 кВА;
- прокладка сетей электроснабжения 0,4 кВ протяженностью 14000 м/п;
- строительство автомобильных дорог IV категории, I категории сложности по 12ти улицам общей протяженностью 7782,53 п/м: ул. Северная, ул. Смоленская, ул. Бардина, ул. Середавина, ул. Лермонтова (до ул. Подгорной), ул. Космонавтов, ул. Чехова, ул. Фестивальная, ул. Лунная, ул. Подгорная, ул. им. Николаева, ул. Королева.
Теги: строительство коммунальной инфраструктуры для жилой застройки в районе водозабора №2 села Кинель-Черкассы
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