Самарцев приглашают на премьеру фильма Кустурицы
12 января Клуб любителей кинематографа «Треугольник» (ЦРК «Художественный» ул. Куйбышева, 103/105) приглашает на премьеру фильма Эмира Кустурицы «По Млечному Пути».
Эмир Кустурица – югославский и сербский кинорежиссёр, получивший две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена Почётного легиона, Кустурица также известен как участник фолк-рок группы The No Smoking Orchestra.
Фильм основан на новелле Кустурицы из сборника короткометражных фильмов «Разговоры с богами» (2014).
Начало - в 19:00.
Теги: кустурица, треугольник, премьера
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