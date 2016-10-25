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Самарцев приглашают на премьеру фильма Кустурицы

12 января  Клуб любителей кинематографа «Треугольник» (ЦРК «Художественный» ул. Куйбышева, 103/105) приглашает на премьеру фильма Эмира Кустурицы «По Млечному Пути».

Эмир Кустурица – югославский и сербский кинорежиссёр, получивший две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена Почётного легиона, Кустурица также известен как участник фолк-рок группы The No Smoking Orchestra.

Фильм основан на новелле Кустурицы из сборника короткометражных фильмов «Разговоры с богами» (2014).

Начало - в 19:00.

Теги: кустурица, треугольник, премьера

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