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В Самарской области зарегистрировали 72 тыс. безработных

В 2016 г. в службу занятости населения Самарской области  обратились 71,9 тыс. человек, 41,1 тыс. человек из них нашли работу. Об этом сообщает областной минтруд.

По данным на 28 декабря на учете в службе занятости состояли 22 154 безработных. Уровень регистрируемой безработицы составлял 1,3%.

Самый низкий уровень безработицы отмечен в Волжском районе – 0,3%.  Наиболее высокий уровень безработицы был зарегистрирован в Большечерниговском (3,9%), Большеглушицком (3,2%) и Приволжском (3,0%) районах.

В Самаре на 28 декабря было зарегистрировано 4549 безработных граждан, в Тольятти – 7831 человек, уровень безработицы в Самаре – 0,7%, в Тольятти – 1,8%.

 

Теги: минтруда, безработица

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