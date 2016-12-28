Накопить на новый автомобиль житель Самарской области может за три года
Накопить на покупку автомобиля житель Самарской области может в среднем за 3 года и один месяц. Такой вывод сделал Автостат, взяв за основу среднемесячный доход жителя области в 27 900 рублей и среднюю стоимость нового авто в 1,042 млн рублей.
Быстрее всего, по подсчетам агентства, накопить на покупку автомобиля могут жители Ямало-Ненецкого и Чукотского округов – около полутора лет. Там средние зарплаты – 84 200 и 83 800 рублей в месяц. А средняя цена автомобиля – 1,421 млн и 1,505 млн рублей.
Дольше всех придется копить на покупку жителям Приморского края – 5,7 лет. Средняя зарплата там – 35 200 рублей, а средняя цена авто – 2,395 млн рублей.
За 10 месяцев 2016 г. средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,37 млн рублей, а среднемесячная начисленная заработная плата достигла 35 700 рублей, то для покупки машины россиянину придется копить деньги в течение 38 месяцев или немногим более трех лет.
Теги: автостат. копить на автомобиль, самарская область
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