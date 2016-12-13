Главное за сегодня: 
За окном: -17, завтра: -15
 Сегодня, 11:18 
Рейтинг: 0 
Самара попала в топ-15 городов с дешевеющим жильем

Средняя стоимость жилья в 2016 г. в Самаре снизилась на 6,4%. Это выяснили эксперты Аналитического центра SRG. К концу года средняя стоимость 1 кв. м в Самаре зафиксирована на уровне 58,9 тыс. рублей. С этими показателями столица региона попала на 5 место рейтинга городов-миллионников по темпу снижения стоимости жилья. Всего исследовано 15 городов.

Лидирующие позиции в списке занимают Москва (- 8,58%) и Воронеж (- 7,25%). Наименьшее изменение средней стоимости жилья за прошедший год наблюдалось в Казани и Уфе, где темп снижения не превысил 1,2%.

В остальных городах-миллионерах темп снижения средней стоимости «квадрата» за 2016 г. варьировался от 5,4 % до 2,6%.

 

Теги: квадрат, жилье, рейтинг

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:
Ваше имя: Войти, зарегистрироваться или войти по OpenID
Введите код:
уведомлять о новых комментариях

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios