Самара попала в топ-15 городов с дешевеющим жильем
Средняя стоимость жилья в 2016 г. в Самаре снизилась на 6,4%. Это выяснили эксперты Аналитического центра SRG. К концу года средняя стоимость 1 кв. м в Самаре зафиксирована на уровне 58,9 тыс. рублей. С этими показателями столица региона попала на 5 место рейтинга городов-миллионников по темпу снижения стоимости жилья. Всего исследовано 15 городов.
Лидирующие позиции в списке занимают Москва (- 8,58%) и Воронеж (- 7,25%). Наименьшее изменение средней стоимости жилья за прошедший год наблюдалось в Казани и Уфе, где темп снижения не превысил 1,2%.
В остальных городах-миллионерах темп снижения средней стоимости «квадрата» за 2016 г. варьировался от 5,4 % до 2,6%.
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