Сегодня, 11:18

Самара попала в топ-15 городов с дешевеющим жильем

Средняя стоимость жилья в 2016 г. в Самаре снизилась на 6,4%. Это выяснили эксперты Аналитического центра SRG. К концу года средняя стоимость 1 кв. м в Самаре зафиксирована на уровне 58,9 тыс. рублей. С этими показателями столица региона попала на 5 место рейтинга городов-миллионников по темпу снижения стоимости жилья. Всего исследовано 15 городов.

Лидирующие позиции в списке занимают Москва (- 8,58%) и Воронеж (- 7,25%). Наименьшее изменение средней стоимости жилья за прошедший год наблюдалось в Казани и Уфе, где темп снижения не превысил 1,2%.

В остальных городах-миллионерах темп снижения средней стоимости «квадрата» за 2016 г. варьировался от 5,4 % до 2,6%.





Теги: квадрат, жилье, рейтинг

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.