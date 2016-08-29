Сегодня, 10:35
БК «Самара» возглавила таблицу Суперлиги
БК «Самара» возглавила таблицу Суперлиги
БК «Самара» 10 января на домашней арене обыграла «Химки-Подмосковье» со счтеом 70:52. Это уже пятая подряд победа самарцев в Суперлиге. Теперь команда обосновалась на первой строчке турнирной таблицы.
Ближайшие два матча состоятся на выезде — в Новосибирске и Иркутске 27 и 30 января. Соперники - «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Урал» соответственно.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
Новости по теме
|
9 января 2017, 17:28
БК «Самара» завтра проведет первый матч в этом году
Комментариев: 0
|БК «Самара» сыграет с «Сахалином»
14 декабря 2016, 16:00
|БК "Самара" может вернуться в лигу ВТБ
9 сентября 2016, 13:41
|У БК «Самара» - новый спонсор
30 августа 2016, 17:05
|В БК "Самара" вернется еще один воспитанник
29 августа 2016, 13:02
Спорт, свежие новости
|
Вчера, 12:50
"Крылья Советов" избавились от самого дорогого игрока
Комментариев: 0
|БК «Самара» завтра проведет первый матч в этом году
9 января 2017, 17:28
|С главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко требуют три зарплаты
9 января 2017, 17:03
|«Крылья Советов» отдают двух игроков в «Зенит»
9 января 2017, 15:25
|Можно записаться на "Зимние забавы" в Тольятти
9 января 2017, 10:24