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БК «Самара» возглавила таблицу Суперлиги

БК «Самара» 10 января на домашней арене обыграла «Химки-Подмосковье» со счтеом 70:52. Это уже пятая подряд победа самарцев в Суперлиге. Теперь команда обосновалась на первой строчке турнирной таблицы.

Ближайшие два матча состоятся на выезде — в Новосибирске и Иркутске 27 и 30 января. Соперники - «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Урал» соответственно.

Теги: бк самара, суперлига

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