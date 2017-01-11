11 января 2017, 09:48

Ржаной хлеб и печенье не подорожали в Самарской области

По данным Самарастат на 9 января, из продуктов питания в Самарской области незначительно снизились цены на говядину, свинину, баранину (кроме бескостного мяса), вермишель и колбасу варено-копченую и полукопченую – в пределах 0,1-2,3 п. п.

За период – с 26 декабря 2016 г. по 9 января – не подорожали ржаной и ржано-пшеничный хлеб, а также печенье.

Цены на все остальные продукты выросли. Ощутимее всего подорожали свежие огурцы и помидоры – 23,13 п.п и 20,56 п. п. соответственно.

Подорожало и топливо. Дизельное – на 2,35 п. п., бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) – на 1,16 п. п., АИ-95 и выше – 1,17 п. п.

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