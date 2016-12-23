Самарцы смогут сыграть за "Крылья Советов" в киберчемпионате
29 января в клубе "Звезда" состоится отборочный турнир по киберфутболу на приставках Xbox One и Playstation (FIFA-2017), сообщила пресс-служба "Крыльев Советов". Победитель соревнований подпишет контракт с самрской командой и будет представлять "Крылья Советов" на соревнованиях РФПЛ.
Заявки принимаются по электронной почте v.zimnukov@ks-samara.com.В заявке нужно указать Ф.И.О., дату рождения и контактный телефон. Участвовать могут только совершеннолетние.
Телефон для справок: 8-917-940-06-23.
С регламентом соревнований можно ознакомиться здесь.
Теги: крылья советов, киберфутбол
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