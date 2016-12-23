Вчера, 17:47

Самарцы смогут сыграть за "Крылья Советов" в киберчемпионате

29 января в клубе "Звезда" состоится отборочный турнир по киберфутболу на приставках Xbox One и Playstation (FIFA-2017), сообщила пресс-служба "Крыльев Советов". Победитель соревнований подпишет контракт с самрской командой и будет представлять "Крылья Советов" на соревнованиях РФПЛ.

Заявки принимаются по электронной почте v.zimnukov@ks-samara.com.В заявке нужно указать Ф.И.О., дату рождения и контактный телефон. Участвовать могут только совершеннолетние.

Телефон для справок: 8-917-940-06-23.

С регламентом соревнований можно ознакомиться здесь.

Теги: крылья советов, киберфутбол

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.