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Как горела Самара на новогодних праздниках

С 31 декабря по 8 января в Самарской области произошло 54 пожара.   6 человек погибло, 20 эвакуировано и 3 спасено, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

23 пожара было в Самаре. Также за праздники сгорело 14 автомобилей,.

Тушили пожары 161 единица спецтехники и 635 человек личного состава.

 

 

Теги: мчс, пожар

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