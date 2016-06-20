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Как горела Самара на новогодних праздниках

С 31 декабря по 8 января в Самарской области произошло 54 пожара. 6 человек погибло, 20 эвакуировано и 3 спасено, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

23 пожара было в Самаре. Также за праздники сгорело 14 автомобилей,.

Тушили пожары 161 единица спецтехники и 635 человек личного состава.

Теги: мчс, пожар

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