10 января 2017, 17:15

В первом квартале будут сданы два самарских долгостроя

В первом квартале в Самаре планируется ввести в эксплуатацию 2 проблемных объекта (230 дольщиков):

1. СОФЖИ Заводское шоссе, 57 В , дольщиков - 42;

2. «Новый город» ЖК «Альбатрос» по ул. Тухачевского, дольщиков – 188.

До конца 2017 г. , обещает СОФЖИ, будут сданы:

1. ООО «Прогресс-Н» по ул. Антонова – Овсеенко д.127, дольщиков – 120;

2. ООО «Скала», по ул. Карбышева д.1, дольщиков - 59;

3. ООО «Промбезопасность» ул. Тухачевского д. 10, дольщиков – 209;

4. ЖСК «На Блюхера» ул. Блюхера д.19 – 70 человек;

5. ООО «Прогресс-Н» ул. Революционная д.148, дольщиков – 145;

6. ООО «ПСК Волга» ул. Тургенева д.315, дольщиков – 3;

7. ТСН «Мехзавод 8» п.Мехзавод ул. Гидрозаводская д.36, дольщиков – 5.

По данным на 10 января в Самарской области 50 проблемных объектов. В Самаре - 38, "по 28 из которых ситуация урегулирована, и объекты переданы новому инвестору-застройщику.

В Тольятти новый инвестор-застройщик привлечен для завершения строительства 4 проблемных объектов из 6 имеющихся, в Волжском районе Самарской области в отношении всех объектов новый инвестор-застройщик привлечен".

30 декабря 2016 г. минстрой Самарской области дал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома в границах улиц Дачная, пр. Карла Маркса, Киевской и Сакко и Ванцетти. Пятисекционный 15-этажный жилой дом строился более 10 лет – в нем 326 квартир и 234 обманутых дольщика.

Теги: софжи, обманутые дольшики, самара, тольятти

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