В Самаре набирают детей 7-8 лет на бюджетные места в отделение плавания
«Школа высшего спортивного мастерства №5» набирает детей 7 – 8 лет в отделение плавания. Бюджетных мест – 180. Заявления от желающих принимают в будние дни с 13.00 до 17.00 по адресу: Самара, 9 просека, 5 линия, д.13
Для зачисления необходимо иметь:
• медицинскую справку с допуском к занятиям физической культурой и спортом;
• копию свидетельства о рождении;
• копию паспорта одного из родителей (уполномоченного представителя);
• фотографии поступающего (3х4 в количестве 2 шт.).
«Отбор и тестирование будет производиться по мере поступления заявлений!», - предупреждает минспорта Самарской области.
Заниматься дети будут в трех бассейнах Самары – в СК «Южный город» (Волжский район), в ФСК «Ипподром-Арена» (пр. Кирова) и СК «Орбита» (ул. Ново-Вокзальная).
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (846) 952-15-86.
Теги: «Школа высшего спортивного мастерства №5»
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