Вчера, 16:49

В Самаре набирают детей 7-8 лет на бюджетные места в отделение плавания

«Школа высшего спортивного мастерства №5» набирает детей 7 – 8 лет в отделение плавания. Бюджетных мест – 180. Заявления от желающих принимают в будние дни с 13.00 до 17.00 по адресу: Самара, 9 просека, 5 линия, д.13

Для зачисления необходимо иметь:

• медицинскую справку с допуском к занятиям физической культурой и спортом;

• копию свидетельства о рождении;

• копию паспорта одного из родителей (уполномоченного представителя);

• фотографии поступающего (3х4 в количестве 2 шт.).

«Отбор и тестирование будет производиться по мере поступления заявлений!», - предупреждает минспорта Самарской области.

Заниматься дети будут в трех бассейнах Самары – в СК «Южный город» (Волжский район), в ФСК «Ипподром-Арена» (пр. Кирова) и СК «Орбита» (ул. Ново-Вокзальная).

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (846) 952-15-86.

Теги: «Школа высшего спортивного мастерства №5»

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