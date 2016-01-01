Вчера, 16:15

"Новогодние" травмы глаз получили 14 человек

В новогодние праздники с 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. в отделение экстренной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского обратились 509 человек. Из них с "новогодними" травмами глаз - 14 человек.

9 человек пострадали от елочных игрушек, продуктов горения фейерверка и петард, сообщает областнйо минздрав. Двое из пострадавших получили тупые травмы глаз от выстрела пробки от шампанского, 1 – от петарды. Разрыв петарды вызвал термический ожог у одного человека и рваную рану века у другого.

"Двум жителям потребовалась госпитализация (1 пациент с тупой травмой от пробки шампанского, 1 человек с термическим ожогом и перфорацией роговицы из-за разрыва петарды)", - живописует минздрав.

Год назад за экстренной офтальмологической помощью в больницу им. Ерошевского обратились 666 человек, 30 из них были госпитализированы. "Новогодние" травмы тогда получили 17 человек (год назад – семеро).

Теги: Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского, травмы новогодние

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