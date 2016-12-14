Председателя самарского облизбиркома включили в совет
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев вошел в Совет председателей избиркомов субъектов РФ. Об этом сообщает пресс-служба самарского облизбиркома.
Совет председателей был учрежден 28 декабря 2016 г. Он будет изучать и обобщать практику подготовки и проведения выборов и референдумов. Возглавляет совет председатель ЦИК Элла Памфилова.
Члены совета избраны на один год.
Теги: михеев, совет, цик, облизбирком
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