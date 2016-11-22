В Самаре, Новокуйбышевске и Кинель-Черкасском районе продлили каникулы из-за эпидемии ОРВИ и гриппа
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По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 2 по 8 января в области зарегистрировано 10315 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 6168 случаев.
Зафиксировано превышение недельных эпидпорогов на 18,6% в области и на 27,9% по Самаре.
Наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания ОРВИ и гриппом среди детей 7-14 лет наблюдается в Новокуйбышевске, Кинель-Черкасском районе, Самаре, Исаклинском и Волжском районах.
Министерство образования и науки Самарской области рекомендовало продлить зимние каникулы до 13 января в школах Самары, Новокуйбышевска, Кинель - Черкасского района.
"В школах районов Волжский и Иссаклинский усилены меры по введению ограничительных мероприятий среди обучающихся", - сообщила пресс-служба правительства области.
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