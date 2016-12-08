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Откроется еще одна переправа до Рождествено

ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» 11 января откроет новую скоростную переправу Ульяновский спуск — Рождествено. Возить пассажиров будут  суда на воздушной подушке

Стоимость билетов - 60 рублей.

Расписание:

Дни отправления

Ульяновский спуск

Рождествено

Отправление

Отправление

Пн-Пт

08-00

07-45

Пн-Пт

08-15

08-00

Пн-Пт

08-30

08-15

Пн-Пт

08-45

08-30

Пн-Пт

09-00

08-45

Пн-Пт

09-15

09-00

 

 

 

Пн-Пт

16-45

16-30

Пн-Пт

17-00

16-45

Пн-Пт

17-15

17-00

Пн-Пт

17-30

17-15

Пн-Пт

17-45

17-30

Пн-Пт

18-00

17-45

Теги: переправа, рождествено

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