Откроется еще одна переправа до Рождествено
ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» 11 января откроет новую скоростную переправу Ульяновский спуск — Рождествено. Возить пассажиров будут суда на воздушной подушке
Стоимость билетов - 60 рублей.
Расписание:
|
Дни отправления
|
Ульяновский спуск
|
Рождествено
|
Отправление
|
Отправление
|
Пн-Пт
|
08-00
|
07-45
|
Пн-Пт
|
08-15
|
08-00
|
Пн-Пт
|
08-30
|
08-15
|
Пн-Пт
|
08-45
|
08-30
|
Пн-Пт
|
09-00
|
08-45
|
Пн-Пт
|
09-15
|
09-00
|
|
|
|
Пн-Пт
|
16-45
|
16-30
|
Пн-Пт
|
17-00
|
16-45
|
Пн-Пт
|
17-15
|
17-00
|
Пн-Пт
|
17-30
|
17-15
|
Пн-Пт
|
17-45
|
17-30
|
Пн-Пт
|
18-00
|
17-45
Теги: переправа, рождествено
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