Вчера, 14:34

Откроется еще одна переправа до Рождествено

ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» 11 января откроет новую скоростную переправу Ульяновский спуск — Рождествено. Возить пассажиров будут суда на воздушной подушке

Стоимость билетов - 60 рублей.

Расписание:

Дни отправления Ульяновский спуск Рождествено Отправление Отправление Пн-Пт 08-00 07-45 Пн-Пт 08-15 08-00 Пн-Пт 08-30 08-15 Пн-Пт 08-45 08-30 Пн-Пт 09-00 08-45 Пн-Пт 09-15 09-00 Пн-Пт 16-45 16-30 Пн-Пт 17-00 16-45 Пн-Пт 17-15 17-00 Пн-Пт 17-30 17-15 Пн-Пт 17-45 17-30 Пн-Пт 18-00 17-45

Теги: переправа, рождествено

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.