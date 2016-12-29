Вчера, 16:29

Каникулы в тольяттинских школах не продлят

11 января школы Тольятти начнут работать по обычному графику, сообщила мэрия. Так как в городе эпидемическая обстановка находится в пределах нормы, карантин по ОРВИ и гриппу решено не вводить.



Теги: тольятти, школы, каникулы

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