23 января начнут принимать заявления в 1 классы школ Самарской области
С 23 января начнут принимать и регистрировать заявления в 1 классы школ, в том числе школ Самары и Тольятти, прием в которые не проходил в декабре 2016 г. Об этом сообщает министерство образования Самарской области.
С 9 по 19 января открыта специальная тестовая форма для тренировки подачи заявлений в 1 класс в государственные общеобразовательные организации Самарской области на РПГУ по адресу:
График приема и регистрации заявлений можно посмотреть здесь .
Заявления можно будет подать двумя способами:
1. родитель (законный представитель) самостоятельно заполняет заявление в электронной форме:
- во все государственные общеобразовательные организации Самарской области (за исключением муниципальных школ Самары и Тольятти) через Региональный портал госуслуг Самарской области (далее – РПГУ) по адресу: https://pgu.samregion.ru;
- во все муниципальные общеобразовательные организации Самары и Тольятти по адресу: http://es.asurso.ru/ (портал образовательных услуг).
2 . родитель (законный представитель) лично обращается в общеобразовательную организацию.
Для получения доступа к электронным формам заявлений в 1 классы государственных и муниципальных школ Самарской области граждане должны заранее, до даты начала приема заявлений, пройти процедуру личной регистрации на одном из сайтов:
https://gosuslugi.ru (Единый портал государственных услуг), https://pgu.samregion.ru (РПГУ)
https://esia.gosuslugi.ru/registration/ с использованием своего номера СНИЛС и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА.
Подробнее с процедурой регистрации можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
Теги: запись в 1 классы, школы
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