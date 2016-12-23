Вчера, 12:50

"Крылья Советов" избавились от самого дорогого игрока

kc-camapa.ru

Футбольные клубы "Крылья Советов" и "Зенит" (Санкт-Петербург) достигли договоренности о переходе французского полузащитника Йоана Молло. 10 января он присоединился к своей новой команде, сообщают "Крылья". Вчера стало известно, что он проходит медосмотр в Санкт-Петербурге.

За "Крылья Советов" Молло провел 38 матчей в Чемпионатах и Кубке России и забил 5 голов.

Молло перешел в самарский клуб на правах аренды из францзуского "Сент-Этьена" летом 2015 г. Срок аренды был рассчитан на 1 сезон. Через год игрок подписал с "Крыльями" трехлетний договор. В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей, забив один гол.

На заседании губдумы 27 декабря было озвучено, что максимальная зарплата игрока в "Крыльях Советов" - у Молло - 65 тыс. евро в месяц. Самый низкооплачиваемый игрок получает 100 тыс. рублей. Как писал «Спорт-Экспресс», сумма трансфера оценивается в 3 млн евро, а сам футболист будет получать в "Зените" около 1,5 млн евро.

Ранее "Крылья" передали "Зениту" полузащитника и вице-капитана команды Ибрагима Цаллагова, который играл за самарцев с 2009 г.

Также появились слухи, что "Спартак" заинтересован в Паскуато, однако официального предложения по этому игроку пока не поступало. Об этом вчера заявил генеральный директор "Крыльев" Виталий Шашков: "ФК "Крылья Советов" не получал конкретных предложений по Молло и Паскуато".

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Теги: зенит, крылья советов, молло

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