В областной библиотеке расскажут о свободе воли
11 января в Самарской областной библиотеке прочитают лекцию "Свобода воли и ее ограничения". Слушатели узнают об экспериментах Бенжамина Либета со свободой воли, о том, как связаны физиология и сознание и об исследовании Антонио Дамасио: свободных от эмоций решений не существует, а эмоции люди не контролируют.
Занятие проведет декан философского факультета Самарской гуманитарной академии Андрей Сериков.
Лекция состоится в многофункциональном зале библиотеки. Начало - в 18.00.
Вход свободный.
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30 декабря 2016, 16:48
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