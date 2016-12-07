Вчера, 17:29

В областной библиотеке расскажут о свободе воли

11 января в Самарской областной библиотеке прочитают лекцию "Свобода воли и ее ограничения". Слушатели узнают об экспериментах Бенжамина Либета со свободой воли, о том, как связаны физиология и сознание и об исследовании Антонио Дамасио: свободных от эмоций решений не существует, а эмоции люди не контролируют.

Занятие проведет декан философского факультета Самарской гуманитарной академии Андрей Сериков.

Лекция состоится в многофункциональном зале библиотеки. Начало - в 18.00.

Вход свободный.

Теги: лекция, соунб

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