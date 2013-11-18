Вчера, 17:14
В Самаре завтра попрощаются с депутатом Промышленного района
В Самаре завтра попрощаются с депутатом Промышленного района
Ушел из жизни депутат Совета Промышленного района Валерий Чурюкин. Как пишет пресс-служба гордумы, он также был заместителем председателя Общественного совета микрорайона №19 «Приволжский».
Прощание с ним состоится в среду, 11 января, в ритуальном зале по адресу: ул. Дзержинского, 27. Время - с 12.00 до 13.00.
Теги: некролог
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