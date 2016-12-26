Вчера, 12:00

Из "Курумоча" на каникулах летали чаще

С 30 декабря 2016 г. по 9 января 2017 г. включительно самарский аэропорт "Курумоч" обслужил 59 266 пассажиров. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2015-2016 гг., пишет пресс-служба аэропорта. Значительный рост был зафиксирован на международных направлениях и составил 73%.

В новогодние праздники авиакомпании совершили 627 рейсов на самарском направлении, а службы аэропорта обработали 522 тонны багажа, что на 15% больше, чем год назад.

Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Сочи, а так же рейс в Алматы. Из международных направлений по пассажиропотоку лидировали Прага, Дубай, Краби (Таиланд), Хельсинки, Гоа (Индия).

Теги: курумоч, новогодние каникулы

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