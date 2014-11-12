Вчера, 11:46

СИНКО купила саратовскую клинику "Авеста"

ОАО «Самарская инновационная компания» приобрела 100% саратовской клиники «Авеста», которая вольется в сеть «Медгард»(принадлежит СИНКО с 2006 г.). Сумма сделки не разглашается.

«Авеста-М» в рейтинге журнала об индустрии здравоохранения Vademecum занимает 63-е место в топ-100 частных клиник России. Компания работает в Саратове 15 лет. В 2015 г. выручка "Авесты" составила 318 млн рублей.



«Также недавно открылся «Медгард-Оренбург», почти готов к открытию лечебно-диагностический комплекс «Медгард» в Набережных Челнах, ведется строительство многопрофильных больниц в других городах», - сообщает пресс-служба СИНКО.

В Саратовской области у СИНКО уже есть административное здание, купленное в 2014 г. вместе с землей под ним. Проектирование объекта началось в 2016 г. Площадь будущего ЛДК «Медгард-Саратов» составит более 7 тысяч кв. м, объем инвестиций - 300 млн рублей.

В декабре прошлого года СИНКО выкупило 100% акций ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Пензенская правда» за 161 млн рублей. В составе СИНКО также книготорговая компания "Метида" и предприятия агрохолдинга «Зерно жизни».

Теги: синко, авеста, медгард

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