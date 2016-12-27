Вчера, 11:26

4 года на воспитание "чувства гордости, почитания и глубокого уважения"

Правительство Самарской области утвердило региональную программу патриотического воспитания граждан на 2017-2020 гг.

Департамент по делам молодежи Самарской области назначен уполномоченным органом по связи с федеральными структурами, ответственными за патриотическое воспитание. А «Областной центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» будет оператором программы.

К 1 февраля департамент по делам молодежи должен определить объемы финансирования мероприятий. Деньги планируется привлекать как из бюджета, так и из внебюджетных источников.

Кроме мониторинга мероприятий патриотической направленности и повышения квалификации «работников сферы патриотического воспитания», программа предусматривает господдержку социально ориентированных некоммерческих организаций «патриотической направленности».

В течение всего периода действия программы планируется присваивать имена Героев Отечества образовательным учреждениям и патриотическим объединениям. Также планируется привлекать молодежь к мероприятиям ко Дню Победы, в день шествия Геройского полка, а также в дни присвоения «Губернатором Самарской области городским округам Самарской области почетного звания самарской области «Город боевой и трудовой Славы» и т. д.

Кроме мероприятий, посвященных памятным датам или «направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия» и «на популяризацию трудовых профессий», в течение всех 4-х лет планируется проводить мероприятия, «направленные на воспитание чувства гордости, почитания и глубокого уважения» к гербу, флагу, гимну России и другим символам и памятникам.

Теги: программа патриотического воспитания, Самарская область

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