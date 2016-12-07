Вчера, 10:49

В Рощинский пришли 80 новых грузовиков "Урал"

В мотострелковое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Самарской области, поступили 80 новых автомобилей повышенной проходимости Урал-4320-31 с колесной формулой 6×6. Об этом сообщает пресс-служба округа.

"Автомобили предназначены для перевозки личного состава и грузов по всем типам дорог, способны преодолеть болотистые участки, рвы, брод до 1,5 м, канавы до двух м", - говорится в сообщении.

Теги: мотострелки, цво, грузовики

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