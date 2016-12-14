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Военных по Самаре прокатят за 3 млн рублей

Объединенное стратегическое командование Центрального военного округа объявило аукцион на право организации перевозок личного состава в период подготовки и проведения парада Победы в 2017 г. Перевозить военных будут в Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске с 1 марта по 10 мая. Подрядчика в каждом из городов выберут 16 января.

Согласно техзаданию, В Самаре планируют возить 875 человек на 25 автобусах два раза в день в течение 8-ми рабочих дней. Аренда транспортных средств в день обойдется в 372 тыс. рублей. На перевозки по Самаре потратят 2,98 млн рублей.

Общая цена контракта на три города – 14,3 млн рублей. Они поступят из федерального бюджета.

В 2015 г. на перевозку по Самаре личного состава ЦВО госказна  выделила 2,2 млн рублей. Тогда контракт действовал  с 1 марта по 1 июня. Перевозить собирались 1100 военных.

 

Теги: аукцион, цво, парад

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