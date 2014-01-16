Как забронировать путевку в летний лагерь
В этом году забронировать путевку в детский лагерь через Социальный портал Самарской области можно только с помощью аккаунта на портале госуслуг. Об этом предупредила мэрия Тольятти.
На портале госуслуг есть три типа учетной записи: упрощенная, стандартная и подтвержденная. Чтобы получить путевку, нужно оформить подтвержденную учетную запись.
Бронирование путевок начнется во второй половине апреля. Забронировать путевку в летний лагерь можно только один раз в году.
Зарегистрироваться можно двумя способами:
- обратившись в один из центров обслуживания;
- сохранив данные на портале госуслуг и подтвердив их в центре обслуживания или по почте.
Для регистрации понадобятся паспорт и СНИЛС, инструкция - по ссылке.
Условия заезда в лагеря:
Теги: путевка, летний лагерь
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16 апреля 2015, 18:00
Забронировать детскую путевку в летний лагерь
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