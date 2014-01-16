Вчера, 17:48

Как забронировать путевку в летний лагерь

В этом году забронировать путевку в детский лагерь через Социальный портал Самарской области можно только с помощью аккаунта на портале госуслуг. Об этом предупредила мэрия Тольятти.

На портале госуслуг есть три типа учетной записи: упрощенная, стандартная и подтвержденная. Чтобы получить путевку, нужно оформить подтвержденную учетную запись.



Бронирование путевок начнется во второй половине апреля. Забронировать путевку в летний лагерь можно только один раз в году.

Зарегистрироваться можно двумя способами:



- обратившись в один из центров обслуживания;

- сохранив данные на портале госуслуг и подтвердив их в центре обслуживания или по почте.

Для регистрации понадобятся паспорт и СНИЛС, инструкция - по ссылке.

Условия заезда в лагеря:

Теги: путевка, летний лагерь

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