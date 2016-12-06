Вчера, 09:40

В Чапаевске нашли "мертвые души" в наркодиспансере

Прокуратура Чапаевска обнаружила среди состоящих на учете в Самарском областном наркодиспансере десятки граждан, которых должны были исключить из списка "в связи с их смертью, переменой места жительства, осуждением к лишению свободы, выселением по решению суда". В декабре 2016 г. с учета снято 55 граждан.

Прокуратура периодически "чистит" списки наркодиспансера Чапаевска. В августе 2014 г. в чапаевском отделении наркодиспансера с помощью надзорного ведомства сняли с учета 137 человек. Врача-нарколога диспансера тогда привлекли к дисциплинарной ответственности. А в июле 2015 г. прокуратура выявила в списках еще 57 человек, которые незаконно стояли на учете.

Теги: прокуратура, сонд

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