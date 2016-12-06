Главное за сегодня: 
За окном: -19, завтра: -16
 Вчера, 09:40 
Рейтинг: 0 
В Чапаевске нашли "мертвые души" в наркодиспансере

Прокуратура Чапаевска обнаружила среди состоящих на учете в Самарском областном наркодиспансере десятки граждан, которых должны были исключить из списка "в связи с их смертью, переменой места жительства, осуждением к лишению свободы, выселением по решению суда". В декабре 2016 г. с учета снято 55 граждан.   

Прокуратура периодически "чистит" списки наркодиспансера Чапаевска. В августе 2014 г. в чапаевском отделении наркодиспансера с помощью надзорного ведомства сняли с учета 137 человек. Врача-нарколога диспансера тогда привлекли к дисциплинарной ответственности. А в июле 2015 г. прокуратура выявила в списках еще 57 человек, которые незаконно стояли на учете.

 

 

Теги: прокуратура, сонд

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:
Ваше имя: Войти, зарегистрироваться или войти по OpenID
Введите код:
уведомлять о новых комментариях

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios