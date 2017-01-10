За коллекторами присмотрят приставы
В управлении Федеральной службы судебных приставов создан спецотдел, который будет надзирать за коллекторами. Работу новое подразделение начало 1 января. В отдел входит 8 сотрудников, которые вносят коллекторские агентства в реестр, курируют взыскание ими просроченных задолженностей, составляют протоколы об административных правонарушениях в отношении тех, кто выходит за рамки закона.
«Теперь жители Самарской области, у которых возникли проблемы по взысканию просроченной задолженности, могут обратиться к судебным приставам. Работники Службы окажут помощь и в том случае, если граждане считают, что нарушены их законные права и интересы», - сообщает УФССП по Самарской области.
Отдел располагается по адресу: Самара, ул.Урицкого, д.17, телефон: 8 (846) 266-38-60.
Теги: приставы, коллекторы
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