10 января 2017, 09:24

За коллекторами присмотрят приставы

В управлении Федеральной службы судебных приставов создан спецотдел, который будет надзирать за коллекторами. Работу новое подразделение начало 1 января. В отдел входит 8 сотрудников, которые вносят коллекторские агентства в реестр, курируют взыскание ими просроченных задолженностей, составляют протоколы об административных правонарушениях в отношении тех, кто выходит за рамки закона.

«Теперь жители Самарской области, у которых возникли проблемы по взысканию просроченной задолженности, могут обратиться к судебным приставам. Работники Службы окажут помощь и в том случае, если граждане считают, что нарушены их законные права и интересы», - сообщает УФССП по Самарской области.

Отдел располагается по адресу: Самара, ул.Урицкого, д.17, телефон: 8 (846) 266-38-60.

Теги: приставы, коллекторы

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